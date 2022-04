Logitech G502 Lightspeed : la souris sans fil gaming passe sous les 60 € !

Voici une superbe offre à ne pas rater pour les adeptes de gaming sur PC ! Au cours d'une durée très limitée, la souris sans fil Logitech G502 Lightspeed passe sous les 60 euros grâce à une réduction de près de 40%.

Après le pack volant + pédalier Logitech G29 Driving Force en promotion, c'est au tour d'un autre accessoire de la marque Logitech de faire l'objet d'un bon plan sur le site Materiel.net.

Jusqu'à ce mardi 5 avril 2022 inclus, la plateforme marchande spécialisée dans la vente de matériel informatique propose à ses clients d'acquérir la souris sans fil Logitech G502 Lightspeed à moins de 60 euros. Disponible dans un coloris noir, le périphérique passe de 99,95 euros à 59,97 euros avec le coupon KATANA. Le code promotionnel doit être saisi durant l'étape du panier.

Équipée du capteur HERO haute précision pouvant atteindre jusqu'à 25 600 PPP, la souris Logitech G502 Lightspeed embarque 11 boutons avec une combinaison de touches et de macros personnalisables pour chaque situation. Vous bénéficiez par ailleurs d'une molette de défilement ultra-rapide. Et pour une immersion totale, il est possible de personnaliser les jeux de lumière en choisissant parmi les 16,8 millions de couleurs LIGHTSYNC RVB. Enfin, l'accessoire affiche des dimensions de 13.1 x 7.5 x 4.1 centimètres et un poids de près de 115 grammes.