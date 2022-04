Le pack volant + pédalier Logitech G29 Driving Force est à prix cassé, vite !

Très bonne affaire à saisir pour les fans de courses auto sur console de jeu ou sur PC ! Jusqu'à demain, le pack volant + pédalier Logitech G29 Driving Force descend sous les 180 euros. Toutes les infos de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Jusqu'à ce mardi 5 avril 2022, la boutique en ligne Materiel.net met en avant une sélection de périphériques de la marque Logitech faisant l'objet d'une remise de 40%.

Parmi cette sélection, on retrouve notamment le pack Logitech G29 Driving Force. Le bundle incluant un volant et un pédalier est vendu au prix exact de 179,97 euros au lieu de 299,95 euros ; ce qui correspond à une remise de près de 100 euros avec le code KATANA.

Compatible avec les consoles de jeu PlayStation (PS4 et PS5) et les ordinateurs PC et Mac, le volant de course fourni avec des pédales assure un rendu réaliste lors des sessions de pilotage. Le volant permet une rotation de blocage à 900 degrés, ce qui donne la possibilité de le faire tourner jusqu'à deux fois et demi. De plus, il est revêtu de cuir cousu à la main, ce qui confère un certain luxe à tous les véhicules. Enfin, les pédales sont réglables et vous permettent de maintenir une position de conduite plus vraie que nature grâce à l'unité de pédales séparée intégrant une commande des gaz, et des pédales d'embrayage et de frein.