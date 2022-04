Redmi Note 10 Pro : la version 64 Go du smartphone Xiaomi est à 199,90 €

Belle affaire à saisir sur le Redmi Note 10 Pro ! Actuellement, la boutique en ligne Mi Store propose la version 64 Go du smartphone Xiaomi à exactement 199,90 euros grâce à une double réduction. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Après le Xiaomi 11 Lite 5G NE chez Orange et Sosh, c'est au tour d'un autre smartphone de la marque chinoise de faire l'objet d'un bon deal.

Sur le Mi Store, il est possible d'acquérir le Redmi Note 10 Pro sous la barre des 200 euros. En effet, le modèle 64 Go du téléphone disponible en trois coloris est à 199,90 euros au lieu de 299,90 euros. La réduction de 100 euros s'effectue de cette façon : une première remise immédiate de 80 euros de la part de la boutique en ligne et une deuxième remise de 20 euros après avoir ajouté le produit au panier.

Pour en revenir au smartphone, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une fréquence d'échantillonnage de 240 Hz et une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels. Le téléphone est également équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 732G Octo-Core cadencé à 2.3 GHz, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 5020 mAh avec charge rapide de 33W et du système d'exploitation mobile Android 11 avec MIUI12.

Concernant l'APN, on retrouve un capteur grand angle de 108 MP, un capteur ultra grand angle de 8 MP, une caméra super macro de 5 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra frontale de 16 MP. Enfin, la connectivité se compose notamment du Bluetooth 5.1, du NFC, du GPS, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, de l'USB-C, d'une prise jack 3.5mm et d'un lecteur d'empreintes sur le côté. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez jeter un oeil sur notre article associé au test du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.