Samsung Galaxy S21 FE : le smartphone est à prix cassé pour les membres CDAV de Cdiscount

Excellente affaire à saisir sur le Galaxy S21 FE ! Actuellement, le smartphone Samsung compatible avec la 5G atteint un prix de revient de 389 euros sur le site Cdiscount, à condition d'être membre du programme CDAV. Tous les détails de ce nouveau bon plan à sont consulter dans la suite de l'article.

Pour ce nouveau deal associé au domaine de la téléphonie, Cdiscount fait plaisir à ses membres CDAV en leur permettant d'acquérir le Galaxy S21 FE à prix cassé.

En ce moment, le smartphone du géant Samsung est vendu pour les clients CDAV au tarif de 489 euros au lieu de 599 euros. La réduction de 110 euros s'effectue en deux fois : une remise de 60 euros par l'intermédiaire du bouton “Découvrez votre remise” (visible sur la fiche produit) et une autre remise de 50 euros avec le coupon CDAV50EUROS (à saisir dans le panier). De plus, l'achat du téléphone donne droit à 100 euros offerts sur la cagnotte CDAV. En cumulant les remises et le bonus, le prix de revient du Samsung Galaxy S21 FE atteint les 389 euros.

Pour en revenir au smartphone, le Galaxy S21 FE de Samsung est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

La partie photo est composée d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la connectique, elle comprend le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C. Pour en savoir plus, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé à notre prise en main du Samsung Galaxy S21 FE.