AMD Ryzen 5 5600 : l’excellent processeur est à 199,90 € !

Très bonne affaire à saisir pour celles et ceux qui ont l'intention de changer le processeur de leur PC ! En ce moment, l'excellent AMD Ryzen 5 5600 est à 199,90 euros chez deux revendeurs : Amazon et Rue du Commerce.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE AMD RYZEN 5 5600 (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE AMD RYZEN 5 5600 (RUE DU COMMERCE)

Si vous avez l'intention d'acquérir un très bon processeur signé AMD, alors l'offre qui va suivre va sûrement attirer votre curiosité.

Dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le processeur AMD Ryzen 5 5600 est vendu avec un ventilateur Wraith Stealth au prix de 199,90 euros sur Amazon et Rue du Commerce. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le produit était proposé 20 euros plus cher à la fin du mois d'avril dernier. Pour information, le processeur est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais si vous passez commande chez Amazon.

Concernant ses principales caractéristiques, le Ryzen 5 5600 de AMD est un processeur composé de 6 coeurs ultra-véloces et de 12 threads. On notera aussi la présence de 32 Mo de cache, d'un Socket AM4 et d'une fréquence native 3,50 Ghz (allant jusqu'à 4,4 GHz en mode Turbo). Compatible avec les PC tournant sous Windows et Linux, l'appareil offre des fréquences de fonctionnement élevées pour une consommation électrique mesurée avec une enveloppe thermique (TDP) de 65W.