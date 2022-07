Bon prix sur ce PC portable Gamer Lenovo Legion 5 avec une RTX 3060

N'attendez la rentrée prochaine vous procurer un PC portable Gamer à bon prix ! Si vous avez un budget de 1000 euros, sachez que le Lenovo Legion 5 15ACH6H avec une RTX 3060 est à exactement 999,99 euros. Et le bon plan est à saisir sur le site Cdiscount.

Les produits high-tech de la marque Lenovo sont à l'honneur en cette fin du mois de juillet 2022. Après la tablette Lenovo Tab P11 Plus à moins de 200 euros chez Darty, c'est au tour d'un PC portable Gamer de faire l'objet d'un deal intéressant sur Cdiscount.

Actuellement, le Lenovo Legion 5 15ACH6H fourni sans système d'exploitation est vendu par le site e-commerce français au tarif de 999,99 euros ; soit 400 euros moins cher par rapport au prix conseillé par le fabricant au début de l'année 2022. Pour information, la livraison du produit est gratuite dans le cas d'un retrait en point relais.

Du côté de ses points forts, le PC portable signé Lenovo est équipé d'un écran de 15,6 pouces avec une résolution native de 1920 x 1080 pixels, une luminosité de 300 cd/m² et une fréquence de 165 Hz. Il embarque également un processeur AMD Ryzen 7 5800H, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD et une batterie lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 7 heures. Pour la connectique, on retrouvera la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.1, quatre ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port LAN, une prise combo casque/microphone et un port HDMI.