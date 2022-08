PNY CS900 1 To : le SSD interne est à son meilleur prix chez Amazon

Belle offre promotionnelle à saisir chez Amazon ! Dans son rayon informatique, le célèbre site e-commerce propose le SSD interne PNY CS900 d'une capacité de 1 To sous la barre des 65 euros.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que le PNY CS900 d'une capacité de 1 To est au prix de 64,99 euros sur la version française d'Amazon ; soit 10% moins cher par rapport au dernier tarif constaté au cours de ces 30 derniers jours. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés pour une livraison à domicile.

Conçu pour améliorer les performances globales d'un ordinateur, le PNY CS900 associé au bon plan Amazon est un SSD interne au format SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces. À propos de ses points forts, le SSD embarque des vitesses séquentielles de 550 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture, mesure 10 x 7 x 0.7 cm et affiche un poids léger de seulement 41 grammes.

Garanti trois ans, l'accessoire compatible PC, Linux et Mac est opérationnel juste après son installation et ne nécessite aucun paramétrage complexe. Il consomme moins d’énergie électrique que les disques durs traditionnels et résiste aux environnements extrêmes. Concrètement, son fonctionnement génère moins de chaleur, évitant ainsi les risques de surchauffe.