Galaxy S23 Ultra : le vidéoprojecteur The Freestyle offert pour l’achat du smartphone Samsung

Jusqu'au dimanche 16 avril 2023, le groupe Fnac/Darty et Boulanger se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs de bénéficier d'une offre sur le Galaxy S23 Ultra. Pendant tout le week-end, le vidéoprojecteur Freestyle est offert pour l'achat du smartphone Samsung.

Le Galaxy S23 Ultra est à l'honneur sur les sites du groupe Fnac/Darty et de Boulanger. Jusqu'à ce dimanche, le modèle 512 Go du smartphone Samsung est vendu sous forme de pack avec un vidéoprojecteur.

Pour en profiter, il suffit d'ajouter le smartphone et le vidéoprojecteur The Freestyle dans le panier si vous passez commande chez Fnac/Darty. Sur le site Boulanger, le vidéoprojecteur est ajouté directement dans l'étape de la commande. Au final, le pack est au prix de 1419 euros au lieu de 2398,99 euros ; soit une remise totale de près de 980 euros.

Annoncé en même temps que le Galaxy S23 et le Galaxy S23+, le Samsung Galaxy S23 Ultra associé au bon plan est doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition en WQHD+ de 3088 x 1440 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge à 45 W et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI 5.1. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur 200 + 12 + 10 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Besoin d'en savoir davantage ? Découvrez notre article lié au test du Samsung Galaxy S23 Ultra.