OPPO Reno 8 Lite : le smartphone 5G passe sous les 280 € avant les soldes

Ce sont les soldes avant l'heure chez Orange et Sosh ! Dans le cadre d'une vente flash à durée limitée, les deux opérateurs proposent à leurs clients respectifs d'acquérir le OPPO Reno 8 Lite à moins de 280 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Les soldes d'hiver 2023 auront lieu du mercredi 11 janvier au mardi 7 février inclus. À quelques jours du début de l'événement commercial, Orange et Sosh se sont associés pour proposer un smartphone 5G à un prix abordable. Jusqu'au 10 janvier 2023, le OPPO Reno 8 Lite est vendu au prix de revient de 279 euros au lieu de 449 euros.

La réduction de 170 euros se fait de cette façon : une première remise immédiate de 70 euros de la part des deux boutiques en ligne, un bonus de reprise de 50 euros à condition de ramener un ancien appareil en boutique Orange via le Click & Collect et une offre de remboursement de 50 euros valable avant le 28 février (voir conditions).

Commercialisé au début du mois de septembre 2022 en France, le modèle allégé du Reno 8 de la marque OPPO est doté d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 128 Go, du système d'exploitation mobile Android 12 et d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide à 33W. Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur de 64 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.