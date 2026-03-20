Bon plan : le OnePlus Nord 5 devient encore plus abordable grâce une remise de 40%

Le OnePlus Nord 5 passe sous la barre des 300 €, grâce à une réduction de 40%. Malgré son prix très raisonnable, ce modèle se rapproche de ce que proposent les smartphones haut de gamme.

OnePlus Nord 5

Le OnePlus Nord 5 reste fidèle à la réputation de la gamme et vise à offrir une expérience de qualité pour un prix attractif. Si vous recherchez un smartphone offrant un excellent rapport qualité-prix, c’est l’un des meilleurs milieux de gamme du marché.

À l’occasion de son anniversaire, AliExpress le propose à 282 € au lieu de 469 €. Le smartphone est affiché à 312,16 €, mais le code promo FRASPHD30 vous donne droit à 30 € de réduction supplémentaire.

Un concentré de puissance à prix mini

Pour son prix, le OnePlus Nord 5 séduit sur presque tous les tableaux, à commencer par ses performances. Il embarque un processeur Snapdragon 8s Gen 3, suffisamment véloce pour dépasser largement les attentes de ce segment. Cette puce haut de gamme des années précédentes est épaulée par 8Go de RAM et 256 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces (2 800 x 1 272 px), avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz pour une fluidité perceptible aussi bien dans les menus qu'en jeu.

Le bloc photo du OnePlus Nord 5 est composé de deux capteurs à l’arrière : un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, épaulé par un ultra grand-angle de 8 MP. Pour les selfies, le smartphone arbore une caméra frontale de 50 MP.

Enfin, le OnePlus Nord 5 dispose d’une batterie de 5 200 mAh, compatible avec une charge rapide de 80 W. Le smartphone tient confortablement une journée et demie d'usage soutenu. Le tout tourne sous Android 15, rehaussé de la surcouche OxygenOS 15, une interface épurée et agréable. La marque promet six ans de mise à jour.


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