Switch OLED : belle offre à saisir sur l’édition Pokémon Ecarlate & Violet de la console Nintendo

Ne ratez pas ce bon plan sur la Switch OLED chez Carrefour ! Dans le cadre d'une offre à durée limitée, les clients détenteurs de la carte de fidélité Carrefour peuvent obtenir l'édition Pokémon Ecarlate & Violet de la console Nintendo au prix de revient de 314,95 euros. Tous les détails de ce nouveau deal sont à consulter dans la suite de l'article.

Jusqu'au mardi 7 mars 2023, Carrefour permet à ses clients titulaires de la carte de fidélité de l'enseigne de profiter d'une promotion intéressante sur la Switch OLED proposée dans son édition Pokémon Ecarlate & Violet.

En effet, la console Nintendo qui a un design inspiré des jeux Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet est au prix de revient de 314,95 euros au lieu de 349,95 euros. Les 35 euros de réduction iront directement sur la cagnotte du compte fidélité du client et la somme pourra être utilisée ultérieurement au cours d'un prochain achat.

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED est équipée d'un écran de 7 pouces qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. La console embarque deux ports USB, un port HDMI et un port Ethernet pour une connexion plus stable pendant le jeu en ligne en mode téléviseur. Du côté du stockage, la console dispose de 64 Go de mémoire qui est extensible par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie.