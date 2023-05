Galaxy Watch 5 (44 mm) : très bon prix sur la montre connectée Samsung

Voici une offre intéressante qui nous vient d'Amazon Allemagne ! Dans son rayon dédié aux montres connectées, le géant du commerce en ligne propose un super deal à saisir sur l'achat de la Galaxy Watch 5. L'objet connecté de Samsung peut en effet être obtenu à moins de 170 euros.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que la plateforme allemande d'Amazon vous permet d'avoir la Galaxy Watch 5 à prix réduit.

Actuellement, le modèle 44 mm de la montre connectée de la marque Samsung disponible en plusieurs coloris au choix est vendu à exactement 160,33 euros après avoir ajouté le produit dans le panier. Pour information, des frais de port supplémentaires à hauteur de 4,79 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison en France. Au total, la montre connectée revient à 165,12 euros.

À propos de ses principales caractéristiques, la Samsung Galaxy Watch 5 liée à l'offre Amazon dispose d'un écran AMOLED de 1,36 pouce avec une résolution de 450 x 450 pixels, d'un processeur Exynos W920, une batterie de 410 mAh, du Bluetooth 5.2, du Wifi, du GPS, du NFC, d'une mémoire interne de 16 Go, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, de la norme d'étanchéité 5 ATM et du système d'exploitation WearOS by Google.

Parmi ses diverses fonctionnalités, on retrouve essentiellement l'accéléromètre, l'affichage des notifications, l'altimètre, la boussole, le baromètre, les calories dépensées, le capteur de foulée, le cardio fréquencemètre, le chronomètre, la distance parcourue, un haut-parleur, l'indication IMC, le lecteur audio intégré, le réveil/alarme, le Vo2max, le suivi du sommeil ou encore le Spo2.