Bon plan : le Xiaomi Mi Band 5 est à moins de 20 €

Vous recherchez un bracelet connecté efficace et à petit prix ? Plusieurs boutiques en ligne proposent le Xiaomi Mi Band 5 à 19,99 € au lieu de 35 € en moyenne. Cela correspond à une réduction de 40% au moins. Faites vite avant qu'il ne soit trop tard.

Amazon, la Fnac, Darty ou encore E.Leclerc proposent le Xiaomi Band 5 à un prix très intéressant. C'est une bonne occasion pour vous équiper de ce bracelet connecté qu'on ne présente plus à un petit prix. Alors qu'on le trouvait autour de 35 € en moyenne ces derniers mois, il est actuellement à 19,99 €. Pour rappel, ce bracelet connecté avait été lancé l'année dernière à 50 €.

À 20 €, il est 60% moins cher que son prix au lancement. Et bien qu'il soit sorti il y a un peu plus d'un an maintenant, le Xiaomi Mi Band 5 fait encore partie des meilleurs bracelets connectés du marché. Comparativement au Mi Band 4, son prédécesseur, il se charge plus simplement grâce à un nouveau système magnétique. Pour ce qui est des fonctionnalités, le Mi Band 5 offre différentes options de suivi d'activités avec pas moins 11 modes d'exercices.

Vous par ailleurs suivre votre rythme cardiaque, votre sommeil et votre forme physique. Quant à l'autonomie du bracelet, elle est de 14 jours.