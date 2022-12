Bon plan : le smartphone Honor 70 5G est à prix cassé

Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, ce bon plan est fait pour vous ! Le Honor 70, habituellement en vente à 549,90 € pour sa version 128 Go, et 599,90 € pour sa version 256 Go, est affiché à prix réduit. La marque casse les prix et propose un pack avec le HONOR 70 Case et le HONOR Earbuds 3 Pro dès 449 €. À l’approche des fêtes de fin d’année, cette offre irrésistible est la bienvenue pour faire des économies.

Sorti en septembre 2022, le Honor 70 vient dignement succéder au Honor 50. Il est équipé d'un écran OLED tactile de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels. Sa dalle incurvée profite d’un taux de rafraichissement dynamique de 120 Hz. Sa palette de 1,07 milliard de couleurs permet d’avoir un rendu vif et réaliste. C’est un smartphone milieu de gamme qui tient la route.

Muni d’une puce Qualcomm Snapdragon 778G Plus peu énergivore et d'une mémoire vive de 8 Go, le Honor 70 est à la fois fluide et puissant. Sa batterie de 4800 mAh compatible avec la charge rapide 66W offre une autonomie plus que correcte.

Côté photo, le smartphone n’est pas en reste. Il est équipé de trois caméras à l’arrière, un capteur principal de 54 mégapixels (f/1.9), un ultra grand angle de 50 mégapixels (f/2.2) ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Quant à lui, le capteur frontal a une résolution de 32 MP.

Le site de la marque propose un pack à prix exceptionnel contenant :

Le smartphone Honor 70 5G (normalement vendu à 549,90 € pour sa version 128 Go, et 599,90 € pour sa version 256 G€)

(normalement vendu à 549,90 € pour sa version 128 Go, et 599,90 € pour sa version 256 G€) Les écouteurs sans fil Honor Earbuds 3 Pro à réduction de bruit active (d'une valeur de 199,90€)

à réduction de bruit active (d'une valeur de 199,90€) La coque de protection Honor 70 Case (d'une valeur de 29,90 €)

(d'une valeur de 29,90 €) Et un essai gratuit de 90 jours à PowerDirector pour éditer des vidéos

En utilisant le code ARXMASH70, ce pack complet est affiché à seulement 449,90 € pour la version 128 Go et 499,90 € pour sa version 256 Go.

Orange et Sosh affichent aussi de belles promotions en proposant le Honor 70 à seulement 449 € sur la version 256 Go. Il n’y a pas les accessoires offerts mais le bon plan reste très intéressant.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Honor 70.