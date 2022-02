Bon plan iPhone 12 : la version 64 Go du téléphone Apple est à son meilleur prix

L'iPhone 12 fait l'objet d'une offre intéressante à saisir chez Amazon. La version 64 Go du téléphone Apple bénéficie en effet d'une belle réduction de prix pour passer sous la barre des 650 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Alors que l'iPhone 13 est à prix réduit chez Orange et Sosh, l'iPhone 12 donne également lieu à un bon plan à saisir.

Actuellement, le modèle 64 Go du téléphone de la marque à la pomme proposé dans un coloris blanc par Amazon est vendu à 645,90 euros au lieu de 809,90 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 20% de la part du géant de l'e-commerce. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui comprend aussi des EarPods avec connecteur Lightning et un câble USB-C vers Lightning. La livraison à domicile est gratuite et l'iPhone 12 est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais.

Compatible avec la 5G, l'iPhone 12 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1242 x 2688 pixels. Le téléphone est également doté d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile iOS. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur arrière de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations sur le téléphone, nous vous conseillons de lire notre article associé au test de l'iPhone 12.