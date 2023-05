Bon plan French Days : ce PC gaming avec une RTX 4060 est à seulement 899 €, vite !

Les French Days se tiennent cette année du 3 au 9 mai. Cdiscount commence fort en proposant le PC gaming ERAZER Deputy P40 (MD62551) à moins de 900 €. Si vous souhaitez vous équiper d’un bon ordinateur pour des jeux vidéo, ne tardez pas, les stocks fondent à vue d’oeil !

Le PC gaming ERAZER Deputy P40 est à prix réduit pendant les French Days

Habituellement en vente à 1139,99 €, le prix du PC portable ERAZER Deputy P40 (MD62551) est à son plus bas pendant les French Days.

Ce PC gaming de la marque allemande Medion est équipé d’une excellente carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 (130W) et d’un processeur Intel Core i5-12450H. Sa dalle FHD IPS anti-reflets de 15.6 pouces au format 16/9 offre une résolution de 1920 x 1080 pixels et profite d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C’est un modèle puissant et fluide, même pour des jeux gourmands en ressources. La qualité des images est optimale, à la fois détaillée et réaliste.

Le Medion ERAZER Deputy P40 MD62551 est doté d’un espace de stockage SSD de 512 Go et d’une mémoire vive de 16 Go (2 x 8 Go DDR5-4800 MHz). Cela vous permet de faire tourner plusieurs applications en même temps tout en gardant une expérience de jeu sans ralentissement.

Durant les French Days, le PC gaming ERAZER Deputy P40 (MD62551) est proposé à seulement 899,99 € chez Cdiscount. Profitez-en avant les ruptures de stock.

Si vous n’avez pas assez de budget pour vous offrir ce PC portable Gaming, pas de panique. Il existe une autre version de ce PC, également en promotion sur Cdiscount, l’ERAZER CRAWLER E40. Seules différences avec le Deputy P40 : il est équipé d’un carte graphique légèrement moins puissante, la RTX 4050, mais il est proposé 100 euros moins cher, à seulement 799,99 euros. Difficile de trouver un autre PC portable Gaming à ce prix !

