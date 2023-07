Une enceinte Bluetooth de la marque LG fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante sur les sites du groupe Fnac/Darty. La XBoom 360 XO3 bénéficie en effet d'une réduction totale de 100 euros grâce à une remise immédiate et à une offre de remboursement.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ENCEINTE LG XBOOM 360 XO3 (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ENCEINTE LG XBOOM 360 XO3 (DARTY)

Jusqu'au jeudi 13 juillet prochain, durant les soldes Fnac/Darty de l'été 2023, les deux sites e-commerce français proposent un deal intéressant à saisir sur une enceinte sans fil signée LG.

Disponible dans un coloris noir, la LG XBoom 360 XO3 est vendue par Fnac et par Darty au prix de 149,99 euros au lieu de 199,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 50 euros de la part des marchands français. En plus de la remise, l'enceinte Bluetooth de la marque coréenne est éligible à une offre de remboursement de 50 euros (voir conditions). En prenant en compte la remise immédiate et l'ODR, l'enceinte revient donc à 99,99 euros.

D'une puissance totale de 50 watts, la LG XBoom 360 XO3 est une enceinte qui dispose d'une forme cylindrique favorisant une diffusion sonore à 360 degrés pour couvrir les très grandes pièces d'une maison. Du côté de l'autonomie, la XBoom 360 XO3 peut être utilisée pendant une durée maximale de 20 heures. Normée IP54, cette enceinte solide résiste aux éclaboussures et aux poussières, ce qui est parfait pour écouter ses morceaux musicaux au bord de la piscine. Enfin, l'enceinte sans fil est dotée du multi Bluetooth qui vous permettra de connecter 2 appareils en même temps.