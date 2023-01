Clavier pour iPhone/iPad : le très bon Logitech Keys-To-Go est à 32,99 €

Avis aux possesseurs d'un iPhone ou d'un iPad ! Si vous êtes à la recherche d'un clavier sans fil pour votre téléphone ou votre tablette, Amazon propose le très bon Keys-To-Go de la marque Logitech à moins de 33 euros.

C'est dans le cadre d'une vente flash à durée indéterminée que le géant Amazon vous propose le Keys-To-Go à prix réduit. Actuellement, le clavier sans fil de la marque Logitech est vendu dans un coloris noir au tarif de 32,99 euros au lieu de 40,90 euros ; soit 8 euros moins cher rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, c'est un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Considéré comme une bonne alternative au Magic Keyboard d'Apple, le Logitech Keys-To-Go est un clavier sans fil de type AZERTY qui est ultra-portable et léger, comme en témoigne ses dimensions et son poids : 6.3 x 13.7 x 24.2 centimètres et 180 grammes. Compatible avec un iPhone, un iPad et l'Apple TV, le Keys-To-Go de Logitech se connecte en toute simplicité à votre périphérique Apple préféré en quelques secondes afin de vous permettre de continuer à envoyer des SMS sur votre téléphone ou à rédiger votre nouvel article sur tablette.

L'accessoire équipé de la technologie sans fil Bluetooth dispose de raccourcis iOS et de touches idéalement espacées. On retrouve aussi le revêtement FabricSkin qui protège le clavier des éclaboussures, des miettes et de la saleté, ainsi qu'une batterie permettant à l'appareil d'être autonome pendant une durée de 3 mois. Enfin, le clavier sans fil Logitech Keys-To-Go est garanti deux ans.