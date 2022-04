SSD interne : le PNY CS900 960 Go est à 79,99 € chez Cdiscount

Besoin d'un SSD interne pour remplacer votre disque dur ? Pour cela, optez pour le PNY CS900 d'une capacité de 960 Go qui est sous la barre des 80 euros sur le site Cdiscount. Une offre intéressante qui est à saisir au plus vite !

Alors que le Crucial MX500 1 To est toujours à prix réduit, un autre SSD interne fait l'objet d'un bon plan sur le site Cdiscount.

Cette fois-ci, le PNY CS900 d'une capacité de 960 Go (référence SSD7CS900-960-PB) est proposé par Cdiscount au tarif de 79,99 euros. Il s'agit ici de son meilleur prix actuellement. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.

Conçu pour améliorer la réactivité globale d'un ordinateur, le PNY CS900 est un SSD interne au format standard SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces qui affiche des dimensions de 10 x 7 x 0.7 cm et qui a un poids léger de 50 grammes. Concernant ses performances, le SSD dispose de vitesses séquentielles de 535 Mo/s en lecture et de 515 Mo/s en écriture. Pour en finir avec ce bon plan, le CS900 de la marque PNY compatible avec les systèmes Linux, Apple MacOS X et Microsoft Windows dispose d'une garantie de 3 ans de la part du fabricant.