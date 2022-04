Boostez votre PC avec ce SSD interne Crucial MX500 1To à prix réduit

Pour améliorer la réactivité ou les performances d'un ordinateur, rien de tel que d'avoir un SSD interne en votre possession ! Sur les sites du groupe Fnac/Darty, il est possible de se procurer le Crucial MX500 de 1 To à moins de 88 euros.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que les enseignes de la Fnac et de Darty s'alignent pour permettre à leurs clients respectifs d'acquérir un SSD interne à prix réduit.

Actuellement, le Crucial MC500 d'une capacité de 1 To (référence CT1000MX500SSD1) est vendu à 87,99 euros au lieu de 104,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 17 euros. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile. Et pour rappel, le Crucial MX500 de 2 To est à -30%.

Conçu pour remplacer le bon vieux disque dur, ce SSD interne est idéal pour améliorer la réactivité globale d'un ordinateur. Le Crucial MX500 est au format SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces et affiche des dimensions de 10.3 x 0.7 x 7 centimètres. Concernant ses performances, le SSD dispose de vitesses séquentielles pouvant aller jusqu'à 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Enfin, le MX500 de Crucial possède une garantie de 2 ans.