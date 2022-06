NVIDIA Shield TV : bonne affaire à saisir sur la célèbre box avec Android TV

Pour ce début du mois de juin 2022, Amazon fait plaisir aux fans de la NVIDIA Shield TV en leur permettant de faire une bonne affaire sur la célèbre box avec Android TV. En effet, la passerelle multimédia de la marque américaine est à moins de 127 euros.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon propose le modèle 2019 de la NVIDIA Shield TV à un bon prix.

Vendue en temps normal à 141 euros sur le site du constructeur, la box multimédia est au prix exact de 126,57 euros chez le géant du commerce en ligne ; ce qui correspond à une économie de près de 15 euros. Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Commercialisée durant l'année 2019, la NVIDIA Shield TV est une passerelle multimédia se présentant sous la forme d’un tube cylindrique composé de plusieurs ports (HDMI, LAN, microSD) visibles sur chaque côté de l'appareil. Il s'agit d'une box fonctionnant sous le système Android TV, et disposant d'une mémoire vive de 2 Go de RAM et d'un espace de stockage interne de 8 Go extensible via un port microSD. Pour en savoir plus sur le produit, n'hésitez à consulter notre article associé au test de la NVIDIA Shield TV.