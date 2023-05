Belle offre à saisir sur le très bon Dyson V10 Origin chez Cdiscount

Si vous êtes à la recherche d'un aspirateur balai de la marque Dyson et en promotion, alors ce bon plan est fait pour vous ! En ce moment, le Dyson V10 Origin bénéficie d'une jolie réduction de 100 euros chez Cdiscount.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Une semaine après la fin de l'édition printanière des French Days 2023, Cdiscount en profite pour mettre en avant un aspirateur balai signé Dyson. Actuellement, le site e-commerce français donne la possibilité à ses clients d'avoir le V10 Origin à un bon prix.

Affiché au prix conseillé de 479 euros, le Dyson V10 Origin est proposé par Cdiscount au tarif réduit de 379 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 100 euros. Pour information, l'aspirateur balai de la marque britannique est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Conçu pour une aspiration sur toutes les surfaces, le Dyson V10 Origin est un aspirateur qui a la particularité de se transformer en aspirateur à main, puis à nouveau en aspirateur balai, d’un simple clic. Alimenté par le moteur numérique Dyson V10 effectuant 125 000 tours/minute, l'aspirateur dispose de 14 cyclones générant ainsi une aspiration puissante et embarque une autonomie maximale de 60 minutes après avoir été chargé complètement pendant plus de 3 heures. Enfin, l'appareil est fourni avec une brosse Motorbar, un accessoire combiné, un long suceur, un adaptateur pour meubles bas, une station murale de chargement et un chargeur.