Apple Watch Series 6 : la montre connectée GPS + Cellular est à partir de 249 €

L'Apple Watch Series 6 devient de plus en plus abordable en cette fin mars 2022. Actuellement, le site Cdiscount propose le modèle GPS + Cellular de la montre connectée à partir de 249 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre d'une offre à durée indéterminée que Cdiscount donne la possibilité à ses clients de se procurer l'Apple Watch Series 6 à un très bon prix.

En effet, la montre connectée de la firme de Cupertino disponible dans son modèle GPS + Cellular et son coloris rouge est vendue à 249 euros. Le prix du produit concerne la version 40 mm de l'objet connecté. Pour 50 euros supplémentaires, il est possible d'avoir la version 44 mm de la montre.

Présentée à la rentrée 2020, la Watch Series 6 d'Apple est équipée d'un écran Retina OLED LTPO de 1,57 pouce avec une résolution de 394 x 324 pixels, d'une batterie de 265,9 mAh lui permettant d'être autonomie pendant 18 heures, d'un espace de stockage de 32 Go, d'une mémoire vive de 1 Go de RAM, d'une puce SiP S6 avec processeur bicœur 64 bits (jusqu’à 20% plus rapide que la S5), d'une puce sans fil W3 Apple et d'une puce U1 (Ultra Wideband). Côté fonctionnalités, on retrouve le GPS, l'accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre, l'altimètre, le cardiofréquencemètre, l'ECG et l'oxymètre. Pour en savoir plus sur la montre connectée, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré au test de l'Apple Watch Series 6.