Amazfit Stratos 3 : le prix de la montre connectée atteint presque les 100 €, vite !

Très bon deal à saisir pour celles et ceux qui recherchent une bonne montre connectée en promotion ! Jusqu'à ce soir, l'Amazfit Stratos 3 bénéficie d'une réduction 30% chez Amazon pour atteindre presque les 100 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Il ne reste que quelques heures pour profiter d'une remise de 30% sur la Amazfit Stratos 3. Jusqu'à ce soir, Amazon propose en effet la montre connectée proposée par le fabriquant chinois Huami et commercialisée par Xiaomi au prix exact de 101,90 euros au lieu de 145,57 euros.

Afin d'obtenir la réduction de près de 44 euros, il suffit de cocher le coupon visible sur la fiche produit d'Amazon. Pour information, il s'agit d'un objet connecté vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite et au paiement en quatre fois sans frais.

Disponible dans un coloris noir, la Stratos 3 d'Amazfit est une montre connectée conçue pour le sport professionnel qui dispose d'un écran MIP transflectif circulaire de 1,34 pouce (résolution 320 x 320 pixels) parfaitement adapté pour un usage en extérieur. Tournant sous le système d'exploitation Android Wear 1.0 et compatible avec les appareils Android ou iOS, l'objet connecté est alimenté par une batterie lithium-ion polymère 300 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 70 heures (suivant les conditions d'utilisation de la montre). Enfin, on retrouve 80 modes sportifs et l'étanchéité 5 ATM pour plonger l'accessoire jusqu'à 50 mètres sous l’eau.