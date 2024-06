Bon plan : -73% sur l’un des meilleurs VPN du moment

NordVPN offre en ce moment une réduction allant jusqu'à 73% sur ses différentes formules. Ce VPN qu'on ne présente plus intègre de nombreuses fonctionnalités pour ceux qui cherchent se protéger contre les menaces en ligne.

Face à l'environnement du web qui comporte aujourd'hui de nombreux risques, les VPN sont devenus indispensables pour de nombreux internautes, au même titre que les antivirus. NordVPN fait partie des solutions qui ont fait leurs preuves. C'est à juste titre qu'il est le VPN le plus populaire en France.

Ses packs intègrent différentes fonctionnalités de sécurité, en plus du VPN de base. En ce moment, les formules NordVPN font l'objet d'une réduction allant jusqu'à 73%.

VPN : pourquoi est-ce important ?

N'importe quelle personne malveillante avec des connaissances relativement poussées peut intercepter vos données sensibles sur Internet, voire vous créer des préjudices irréparables. C'est notamment le cas lorsque vos coordonnées bancaires sont piratées.

Mais vous n'avez pas forcément besoin de connaissances équivalentes pour contrer la menace. Les meilleurs VPN vous permettent en effet de sécuriser votre trafic grâce à un solide chiffrement. Tous les flux de données sur vos appareils deviennent ainsi inaccessibles aux personnes et aux entités tierces, et même à votre FAI.

Un VPN permet aussi de contourner la censure ou de débloquer des services qui ne sont pas accessibles en France ou en dehors de la France. De nombreuses personnes ont par exemple recours aux VPN pour accéder au catalogue américain de Netflix depuis la France.

Certains services comme NordVPN proposent également des fonctionnalités supplémentaires. L'application permet par exemple d'accéder à une protection contre les malwares, les domaines à risque ou encore à une protection contre le phishing.

Les options NordPass et NordLocker sont également incluses dans les formules. Il s'agit respectivement d'un gestionnaire de mot de passe et d'un espace de stockage sécurisé dans le Cloud

Jusqu'à 73% de réduction : l'offre du moment chez NordVPN

La formule la moins chère de NordVPN est actuellement à 3,09 € par mois grâce à une réduction de 62%. Il s'agit de l'abonnement Essentiel de deux ans (+ 3 mois offerts). Cela vous reviendra à 83 € pour les deux années, soit environ 41 € par an.

Cette formule permet non seulement d'accéder au VPN, mais aussi à une protection anti-menances qui protège contre les domaines malveillants. Un seul abonnement permet d'utiliser NordVPN sur 10 appareils différents.

La formule Avancée quant à elle est en promotion à 3,99 € par mois avec une réduction de 71%. Cette option inclut en plus une protection anti-malware, une protection avancée de la navigation, un bloqueur de publicités, mais aussi un gestionnaire de mots de passe multiplateformes.

Enfin, grâce à une réduction de 73%, la formule Ultime de NordVPN est à 6,59 € par mois et intègre deux fonctionnalités supplémentaires : un espace stockage Cloud sécurisé de 1 To et une assurance Cyber risque.

Grâce à l'assurance, NordVPN vous rembourse jusqu'à 5 000 € si vous êtes victime d'une arnaque en ligne ou d'un achat frauduleux.