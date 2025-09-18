BMW investit des milliards dans les voitures électriques, mais croit dur comme fer aux modèles essence

Pour BMW, les voitures à carburant existeront toujours. Une prise de position qui peut étonner quand on connaît les investissements du constructeur dans les véhicules électriques.

Cela fait des années que les constructeurs automobiles ont entamé leur virages vers les véhicules électriques. Même Ferrari va proposer un modèle propre, sans oublier d'y ajouter ce qui constitue sa marque de fabrique. Tous ne le font pas suite à une prise de conscience environnementale. Le marché est en pleine expansion et les pays poussent plus ou moins à l'adoption de ce genre d'auto. L'Europe est certainement l'exemple le plus extrême avec l'interdiction de vendre des voitures thermiques sur le Vieux continent à partir de 2035.

Les fabricants européens sont logiquement plus enclins à faire des efforts en ce sens, comme BMW qui injecte des milliards d'euros dans le développement de ses gammes électriques. Malgré cela, la marque ne renoncera pas au thermique. Du moins si l'on en croit la déclaration de Jochen Goller, membre du Comité de Direction de BMW pour la division “Customer, Brands, Sales”. Lors d'une interview, il a déclaré que les moteurs à combustion interne ou plus généralement à base de carburant polluant “ne disparaîtront jamais“.

La prise de position peut surprendre, mais il suffit de changer de point de vue pour qu'elle fasse sens. En dehors de l'Europe, et même dans certains pays de l'Union, le passage obligé à la voiture électrique n'est pas nécessairement une priorité. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Jochen Goller a prononcé cette phrase pendant une entrevue avec le média Autocar India. En Inde ou au Moyen-Orient par exemple, les voitures à thermiques se vendent bien plus facilement que les électriques.

L'entreprise ne fait donc qu'appliquer une distinction logique entre les différents marchés sur lesquels elle cherche à faire des profits. En guise de bonne foi, BMW a tout de même promis que d'ici 2030, la moitié de ses ventes annuelles proviendra de ses véhicules électriques.