Honda ne croit plus au 100 % électrique et cherche des alternatives

Pour Honda, les véhicules 100 % électriques ne sont plus une priorité. La marque estime que le thermique n'est pas encore mort et que l'hybride possède le potentiel le plus important à court et moyen terme.

Honda revoit sa stratégie et ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le constructeur nippon réduit ses investissements dans le secteur des véhicules 100 % électriques à batterie et a revu ses objectifs de ventes sur ce segment à la baisse pour les prochaines années. La marque ambitionne toujours d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, mais des alternatives permettront aussi d'y parvenir.

“Les véhicules électriques à batterie continueront de s'améliorer, nous travaillons sur des batteries à semi-conducteurs, mais notre objectif est la neutralité carbone, pas les véhicules électriques à batterie”, explique Jay Joseph, président-directeur général de Honda Australie, cité par le média Drive. “C'est simplement la voie évidente à court et moyen terme, mais nous développerons également d'autres technologies qui contribueront à y parvenir”, ajoute-t-il.

Honda n'abandonne pas le thermique et mise sur l'hybride

Pour Robert Thorp, directeur général de Honda Australie, la demande n'est pas suffisamment forte actuellement pour se dédier entièrement au tout électrique. “Nous pensons que même à l'heure actuelle, alors que les véhicules électriques pénètrent le marché, il y a beaucoup de bruit à leur sujet, mais en réalité, les hybrides sont le choix des consommateurs”, déclare-t-il. Les perspectives de croissance pour les prochaines années sont clairement liées à l'hybride pour Honda, notamment sur certains segments, comme celui des SUV, où l'électrique a plus de mal à percer.

“Même si nous pensons toujours que les véhicules électriques joueront un rôle dans le futur, je pense que la réalité est que les véhicules électriques hybrides seront une technologie avec laquelle les consommateurs de masse seront plus à l'aise à utiliser au cours des deux à trois prochaines années”, renchérit le cadre, qui évoque la difficulté de faire changer le comportement des clients.

Honda va également poursuivre la commercialisation de véhicules thermiques, surtout pour ses SUV. Le marché est en déclin et la demande en hybride augmente, mais la transition est loin d'être encore effectuée. Son concurrent Toyota a quant à lui passer le pas et embrasser l'hybride. Les technologies à hydrogène ne sont pas écartées, mais de nombreux obstacles sont encore à lever pour les rendre exploitables.