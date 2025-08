Les voitures électriques prennent-elles plus souvent feu que les thermiques ? Les dernières données sont claires

Si la croyance populaire veut que les voitures électriques soient plus facilement sujettes aux incendies, cela se vérifie-t-il dans les faits ? Les données de ce pays répondent clairement à la question.

Un incendie de voiture, c'est malheureusement assez fréquent. Suffisamment pour que les médias l'ignore, sauf s'il cause des dégâts importants au-delà du véhicule. En revanche, si la voiture en question est électrique, il y a plus de chances que l'on en entende parler, même sans dommages collatéraux. Il y a quelques années, des études montraient que les voitures électriques ont moins de chances de prendre feu que les thermiques. Pourtant l'opinion générale semble dire le contraire.

Il faut dire que les incendies de wattures sont plus spectaculaires. Comme le rappelle le pompier et brigadier-chef Tomasz Jonio, “il convient de noter que les incendies impliquant des véhicules électriques ou hybrides prennent plus de temps que ceux impliquant des véhicules à propulsion conventionnelle“. Effectivement, les pompiers sont parfois impuissants face à un véhicule propre en proie aux flammes. Mais dans les faits, est-ce qu'il y en a plus ?

Les incendies de voitures électriques sont-ils plus fréquents que ceux des thermiques ?

En Pologne, le Service national des incendies a publié les chiffres obtenus pour les 6 premiers mois de l'année 2025. Cité par la PNSM (New Mobility Association), Albert Kania de F5A New Mobility Research and Consulting est formel : elles “ne confirment pas l'affirmation selon laquelle [les véhicules électriques] seraient plus dangereux que les véhicules à moteur à combustion“.

Sur 1 000 immatriculations, le taux d'incendie est de 0,23 % pour les électriques, soit le même taux que pour les thermiques. Les hybrides sont quant à eux bien plus bas, à 0,04 %. De plus, la batterie des wattures n'est pas forcément en cause. “Dans plus de la moitié des incidents (52 %), la cause a été définie comme « autre ou inconnue », ce qui signifie qu'il n'existe aucune preuve claire d'un lien avec le système de propulsion électrique ou de batterie“, précise Albert Kania. Des résultats finalement conformes à ceux que l'on trouvent dans d'autres pays du continent européen, comme la Suède.