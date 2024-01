Le constructeur automobile BMW va tester l'introduction de robots humanoïdes dans ses usines de fabrication. L'objectif est de remplacer les humains sur des tâches difficiles, dangereuses ou répétitives uniquement.



Un récent sondage montrait que pour une bonne partie des français, les machines domineront le monde dans un futur plus ou moins proche. C'est sûr qu'avec les avancées de l'intelligence artificielle couplées à celles de la robotique, il y a de quoi se poser des questions. D'autant que l'on commence à voir apparaître ce qui n'était jusqu'à présent que des concepts futuristes. Ce robot fait la cuisine à votre place, celui-ci plie le linge et celui-là veut devenir votre majordome. C'est désormais dans le secteur de la construction automobile qu'il va falloir compter sur les machines à forme humaine.

BMW et la société Figure, spécialisée dans les robots humanoïdes, annoncent en effet un partenariat visant à “déployer des robots à usage général dans les environnements de fabrication automobile”. Comprendre : des robots multifonctions. Brett Adcock, PDG et fondateur de Figure, note en effet que “la robotique à fonction unique sature le marché commercial depuis des décennies, mais le potentiel de la robotique multifonction est totalement inexploité”. L'idée n'est pas de remplacer totalement les travailleurs humains en revanche.

BMW va tester des robots humanoïdes dans ses usines de production de voitures

Le président de Figure poursuit : “les robots de Figure permettront aux entreprises d'augmenter leur productivité, de réduire leurs coûts et de créer un environnement plus sûr […]”. L'objectif à long terme est “d'automatiser des tâches difficiles, dangereuses ou fastidieuses tout au long du processus de fabrication”. Dans un premier temps, il s'agira d'identifier ces tâches et de vérifier si les machines humanoïdes peuvent s'en charger. Après cela, un nombre indéterminé de robots sera déployé dans l'usine BMW de Spartanburg en Caroline du Sud.

Elle emploie actuellement près de 11 000 employés qui assemblent environ 1500 véhicules des gammes X et XM par jour. Le PDG de BMW, Robert Engelhorn, estime que ce partenariat est une nécessité. “L'industrie automobile, et avec elle la production de véhicules, évolue rapidement. […] L'utilisation de solutions robotiques multifonctions a le potentiel de rendre la productivité plus efficace, de répondre aux demandes croissantes de nos consommateurs et de permettre à notre équipe de se concentrer sur la transformation qui nous attend”.