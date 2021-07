BlackBerry 5G : et si le nouveau smartphone de la marque ressemblait à ça ?

La marque BlackBerry va revenir dans le courant de l’année avec un smartphone 5G. Pour l’instant, nous ne savons presque rien de ce terminal, mais un designer a décidé de l’imaginer en ce basant sur les maigres informations à disposition.

BlackBerry devrait prochainement faire son grand retour. Bien entendu, l’âge d’or de la marque est terminé depuis le début des années 2010, mais la société Onward Mobility va miser sur la nostalgie pour la faire revenir sur le devant de la scène. Elle a ainsi indiqué qu’elle travaillait sur un nouveau modèle en partenariat avec BlackBerry. L’annonce date d’août 2020 et depuis, plus de nouvelles, si ce n’est que le téléphone est toujours prévu pour cette année. Seule certitude : il sera 5G et disposera d’un clavier physique, la marque de fabrique des terminaux de la marque.

Le BlackBerry 5G est donc un terrain de jeu idéal pour les artistes et autres créateurs. Niel D de Behance a imaginé à quoi pourrait ressembler ce nouveau mobile. Il l’a nommé New B Berry et a repris le design très populaire des terminaux de l’époque : un petit écran supérieur ainsi qu’un clavier physique.

Un BlackBerry avec un clavier/écran

L’idée du designer, c’est de transformer le clavier en extension de l’écran. En effet, chaque touche est en réalité un affichage indépendant. Il peut donc être utilisé pour convertir la totalité de la façade en écran au cas où vous vous sentiriez trop à l’étroit. Cette idée permet également des petites choses bien malignes. Par exemple, les touches peuvent changer en fonction de l’utilisation, affichant soit des lettres, soit des émojis. Comme on peut le voir dans les visuels, le clavier peut aussi permettre de gérer sa musique ou même servir de GPS. Bref, une utilisation très intelligente des touches.

Malheureusement, l’idée est excellente sur le papier, mais difficile à réaliser en vrai, surtout pour un premier téléphone. C’est justement l’intérêt des concept art de nous faire rêver, mais nul doute que le nouveau BlackBerry sera plus sage sur son format. Mais qui sait, nous pourrions être surpris…

Dans tous les cas, le nouveau BlackBerry 5G devrait être dévoilé dans le courant de l’année. Un terminal qui devrait plaire aux nostalgiques.

Source : Behance