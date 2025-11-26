Black Friday PC portables, MacBook : notre sélection des deals à saisir de toute urgence
C'est la dernière ligne droite du Black Friday. Profitez des dernières offres de ce mois marathon pour acheter un PC portable à prix réduit. On a rassemblé pour vous les meilleures offres sur les PC portables gamer et bureautique. Les MacBook d'Apple n'échappent pas au promos du moment.
Le Black Friday monte en intensité à mesure que l'on s'approche de la fin du mois de novembre. En cette période, toutes les boutiques s’activent pour proposer leurs meilleures offres de l’année. Si vous recherchez de bonnes opportunités pour acheter un PC portable à moindre coût, nous avons rassemblé pour vous les meilleures offres du Black Friday.
Les meilleures offres du Black Friday sur les MacBook
- MacBook Air M2 à 799 € au lieu de 1 099 €
- MacBook Air M4 13″ à 899 € au lieu de 1 199 €
- MacBook Air M4 15″ à 1 189 € au lieu de 1399 €
- MacBook Air M1 reconditionné à partir de 359 € avec le code promo BLACK20
- MacBook Pro 2024 avec puce M4 Pro (16/512 Go) à 1649 € au lieu de 1 899 €
PC portables bureautiques
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 à 139 € au lieu de 399 €
- PC portable HP 15 (Ryzen 5 7520U, 16/512 Go) à 469 € au lieu de 699 €; 32/512 Go + sacoche + souris à 549 € au lieu de 649 €
- Asus Vivobook X15 avec Core i3, 16/1 To à 379 € au lieu de 419 €
- Asus Vivobook 15 (Intel Core i5-1334u, 16/512 Go) à 449 € au lieu de 699 €
- PC portable Asus Vivobook 15 (Ryzen7 5825U, 16 Go/ 1 To) à 489 € au lieu de 699 €
- Galaxy Book 4 avec Core i5 1335U, 16/256 Go à 499 € au lieu de 599 €
- Pack HP 15 + sacoche + souris (Ryzen 7, 32/512 Go) à 549 € au lieu de 649 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (Intel Core I7 13620H, 16/512 Go) à 599 € au lieu de 949 € ; Core i5, 16/512 Go + sacoche à 499 € au lieu de 699 €
- Lenovo IdeaPad Slim 5 (Ryzen AI 7 350, 32Go RAM, 512 Go SSD) à 749 € au lieu de 999 €
- Galaxy Book 5 360 Copilot+, Core Ultra 7 256V + 16/512 Go à 999 € au lieu de 1799 €
Black Friday PC portables gamer
- Lenovo LOQ avec RTX 4050, Core i5 et 16/512 Go à 649 € au lieu de 799 €
- HP Victus 15 (RTX 5060, Ryzen 5 AI, 16/512 Go) à 749 € au lieu de 999 € avec le code PC50
- Lenovo LOQ 15IRX10 (RTX 5060, Core i5-13450HX, 16/512 Go) à 849 € au lieu de 1399 € avec le code PC50
- PC portable gamer MSI Sword 16 avec Core i7, 16 Go/1 To, RTX 4070 à 999 € au lieu de 1259 €
- ACER Nitro V (RTX 5060, Core i7 13620H, 32/512 Go) à 1 099 € au lieu de 1599 €
- PC portable gamer Lenovo LOQ 17 (Core i7-14700HX, 32 Go RAM, 512 To SSD, RTX 5070) à 1 199 € au lieu de 1799 €
- PC portable gamer Gigabyte A16 (Core i7 13620H, RTX 5070, 16 Go de RAM et 1 To SSD) à 1 299 € au lieu de 1399 €
- PC portable gamer MSI Crosshair 16″ (RTX 5070, Core Ultra 7, 16/512 Go) à 1 299 € au lieu de 1 999 €
- PC portable gamer Lenovo LOQ 15IRX10 (RTX 5070, Core i7, 16/512 Go) à 1 299 € au lieu de 1 599 €
Voilà pour notre sélection des meilleurs bons plans disponibles sur les PC portables. Le Black Friday se poursuit jusqu'à la fin du mois de novembre. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre sélection des meilleures offres du Black Friday chez Boulanger et chez Fnac Darty ou encore sur Amazon. Plus que quelques jours pour profiter des meilleurs bons plans de l'année.