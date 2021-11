Black Friday : superbe offre à saisir sur ce PC portable Asus Vivobook OLED 15″ !

Tombez sous le charme de ce PC portable Asus Vivobook OLED 15″ qui fait l'objet d'une superbe offre à saisir chez Boulanger et Rakuten. Pour le Black Friday, ce joli laptop est en en effet vendu sur les sites des deux revendeurs à moins de 800 euros grâce à une réduction de 20%.

Pour ce nouveau deal consacré aux meilleures offres du Black Friday PC portable 2021, on vous invite à prendre la direction de Boulanger ou de Rakuten pour profiter d'une remise de 200 euros sur l'achat d'un laptop signé Asus.

Actuellement, le PC portable Asus S533EA-L1895T Vivobook OLED de 15,6 pouces est vendu au tarif de 799 euros au lieu de 999 euros. En passant par Rakuten, l'achat du laptop en question donne droit à un cashback supplémentaire de 119,85 euros qui devra être dépensé au cours d'une prochaine commande sur le site marchand.

À propos des principales caractéristiques du PC portable, le Asus S533EA-L1895T Vivobook embarque un écran anti-reflets en Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, un processeur Intel Core i5, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, un contrôleur graphique Intel Iris Xe Graphics, une batterie lui permettant d'être autonome pendant 9 heures et le système d'exploitation Windows 10. Pour la connectique, on retrouve notamment la norme Wifi 5, le Bluetooth 4.1, deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.2 Gen 1 et un port HDMI.