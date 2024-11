Black Friday Lenovo Tab M11 : la tablette avec son Pen est à 159 € seulement, vite !

Le jour tant attendu par les amateurs de bonnes affaires est enfin là. Durant le Black Friday, de nombreux produits high-tech sont affichés à prix cassé. C’est le cas de la tablette Lenovo Tab M11 qui se retrouve à 159 € au lieu de 219 €. Ne tardez pas pour en profiter, à ce prix-là, les stocks partent vite !

Vous cherchez une nouvelle tablette à un bon prix juste avant les fêtes de fin d’année ? Ce bon plan devrait vous plaire ! Le Black Friday a déjà commencé sur Boulanger et l’enseigne affiche des promotions irrésistibles. Sortie en début d’année, la Tab M11 de Lenovo avec son Pen se retrouve ainsi à 159 € seulement. C’est un excellent prix pour cette tablette Android qui allie joli design et efficacité.

La Lenovo Tab M11 est une tablette polyvalente, suffisamment puissante pour être utilisée à la fois pour se divertir et pour étudier. Sous le capot, on retrouve un processeur 8 coeurs Mediatek Helio G88 cadencé à 2 GHz et de 4 Go de RAM. Cette configuration rend son utilisation fluide. Avec son espace de stockage de 128 Go, vous pourrez stocker de nombreuses données. Rt si cela ne suffit pas, vous pouvez ajouter une carte microSD jusqu'à 1 To.

Cette tablette est également dotée d’un bel écran WUXGA IPS de 11 pouces qui profite d’une résolution de 1920 x 1200 pixels. Grâce à sa luminosité de 400 nits et son taux de rafraîchissement de 90Hz, vous pourrez profiter de vos contenus de manière optimale, même à l’extérieur en plein soleil.

Pour la partie photo, ce modèle est équipé de capteurs avant et arrière de 8 MP. Vous avez la possibilité d’enregistrer des vidéos Full HD. Et avec le Dolby Atmos, vous pourrez profiter d’un son riche et immersif. Enfin, la Lenovo Tab M11 dispose d’une batterie de 7040 mAh. Cela vous offre une autonomie confortable de 14 heures d’utilisation.

