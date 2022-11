Black Friday : Le Samsung Galaxy S22 + l’enceinte JBL Flip 5 à prix sacrifié

Le Black Friday, prévu ce 25 novembre 2022, est déjà lancé sur de nombreux sites de e-commerce. En ce moment, la Fnac et Darty proposent un pack contenant le Samsung Galaxy S22 et l’enceinte JBL Flip 5 à seulement 599 € au lieu de 959 €. Une belle réduction à ne pas manquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur la Fnac

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan chez Darty

Durant le Black Friday Fnac et Darty du 18 au 28 novembre, retrouvez le smartphone Samsung Galaxy S22 noir avec l’enceinte JBL Flip 5 à prix réduit. Sorti cette année, le Galaxy S22 était affiché à 859 € pour sa version de 128 Go. L’enceinte était quant à elle disponible à 124,99 €. Les deux sites affichent maintenant le pack à seulement 599 €.

Le pack Samsung Galaxy S22 et l’enceinte JBL Flip 5 en promotion pendant le Black Friday

Le Galaxy S22 est doté d’un écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels. Compatible 5G, le smartphone de Samsung est équipé d'un processeur Exynos 2200 Octo-Core, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 3700 mAh avec charge rapide.

Avec ses trois capteurs arrières, un capteur principal de 50 Mp épaulé par un ultra grand-angle de 12 Mp et d’un un téléobjectif de 10 Mp, le Galaxy S22 offre de bons résultats niveau photo, surtout de jour.

Compatible 5G, le smartphone est doté de la technologie NFC, du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 6E. Vous avez également un lecteur d'empreinte sous l'écran, la reconnaissance faciale et une connectivité USB Type-C. Accédez à notre test du test du Samsung Galaxy S22 pour en savoir plus.

L’enceinte JBL Flip 5 accompagne le smartphone dans le pack proposé par la Fnac et Darty. Cette enceinte Bluetooth peut atteindre les 12 heures d’autonomie. Grâce à son revêtement IPX7, la Flip 5 est imperméable et étanche jusqu'à un mètre de profondeur. Vous pouvez donc l’utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur. Sa puissance de 20 W délivre un son intense qui peut être décupler grâce à la fonctionnalité PartyBoost qui permet de connecter un nombre illimité d’enceintes.

À lire également :