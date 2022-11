Black Friday : la balance connectée Mi Body Composition Scale 2 de Xiaomi à seulement 14,99 € chez Cdiscount

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est une balance connectée vendue à petit prix. Durant le Black Friday, elle est affichée encore moins cher parce qu’elle passe de 19,99 € à 14,99 €, soit une économie de 25% par rapport à son prix le plus bas.

Cliquez ici pour profiter de bon plan

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est toujours en vente à 34 € sur d’autres sites de e-commerce comme Amazon. Pourtant, chez Cdiscount, elle est exceptionnellement vendue à prix cassé durant le Black Friday. Vous la retrouvez ainsi à seulement 14,99€, une belle offre pour cette balance connectée capable de fournir 13 données corporelles.

En plus du poids précis à 50 g près, ce pèse-personne est équipé d’une puce BIA qui mesure facilement le pourcentage de graisse corporelle afin d’indiquer si vous êtes ou non en surpoids. Vous pouvez également obtenir des indications sur votre masse musculaire, votre taux d’humidité, le taux de protéines ou encore votre indice de graisse viscérale. La lecture et le suivi des données est facilité par l'application Mi Fit.

La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 fonctionne à l’aide de 4 piles de type AAA. Dotée du Bluetooth 5.0 et Compatible Android/iOS, la balance détecte le poids de 100 g à 150 kg. Grâce à l’éclairage LAD de l’écran, vous obtenez des informations claires.

À lire également : Voir les meilleures offres Black Friday Cdiscount