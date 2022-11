Black Friday : jusqu’à -50% sur la literie Emma pendant encore quelques jours !

Il vous reste encore quelques jours pour profiter du Black Friday chez Emma. Pour l’occasion, l’enseigne propose une multitude de produits avec des réductions allant jusqu’à -50% ! On a sélectionné les meilleures offres ci-dessous.

Découvrir toutes les offres Black Friday Emma

Le Black Friday continue chez Emma jusqu’au 28 novembre prochain (inclus). Vous avez donc encore 4 jours pour vous rendre chez l’enseigne et profiter d’une multitude de bons plans afin d’équiper votre logement sans vous ruiner !

Lit, oreiller, matelas, canapé convertible, etc. Les réductions du Black Friday chez Emma vont jusqu’à -50% sur une large sélection de produits. Et pour vous accompagner au mieux, on a sélectionné dans cet article les meilleures offres selon nous.

Matelas, lit, oreiller, canapé : nos coups de coeur chez Emma pour le Black Friday

En vous rendant rapidement chez Emma, vous pouvez profiter du matelas Original avec -20%. Il se retrouve ainsi à seulement 231,20€ au lieu de 289€.

Tout savoir sur le matelas Original Emma

Le matelas Original Emma propose 4 couches de confort. Il peut ainsi s’adapter à toutes vos positions pendant la nuit et vous permet de bouger autant que vous le souhaitez sans gêner votre éventuel partenaire de sommeil. C’est le matelas le plus vendu en France en 2019 et 2020. Précisons finalement qu’il est de fabrication française.

Emma propose aussi le matelas Hybride avec une réduction de -40%. Il est ainsi disponible pour seulement 359,40€ au lieu de 599€.

Tout savoir sur le matelas Hybride Emma

Le matelas Hybride Emma propose 5 couches de confort avec de la mousse ET des ressorts. Il vous permet de dormir avec la colonne vertébrale toujours bien alignée et peut faire circuler l’air facilement grâce à ses ressorts. Il a été élu meilleur choix UFC Que Choisir 2021 et vous offre des nuits confortables pour des réveils sans douleurs.

Pour le Black Friday, Emma casse aussi le prix du matelas Hybride Premium avec une réduction de -40%. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour seulement 593,40€ au lieu de 989€.

Tout savoir sur le matelas Hybride Premium Emma

Le matelas Hybride Premium Emma propose 7 couches de confort pour un confort garanti ! Il aligne en effet parfaitement votre colonne vertébrale et vous offre des nuits agréables. Il est également équipé d’encore plus de ressorts que sa version classique et permet encore plus de respirations pour une température idéale chaque nuit.

Aussi, Emma propose l’oreiller Original à mémoire de forme avec une réduction de -30%. Vous pouvez ainsi l’acheter pendant le Black Friday pour seulement 48,30€ au lieu de 69€.

Tout savoir sur l’Oreiller Original Emma

Avec l’oreiller Original Emma, vous profitez d’une hauteur et d’un confort personnalisables, mais ce n’est pas tout ! Il offre également la technologie à mémoire de forme. Très complet, il vous permet ainsi de profiter de nuits confortables et vous assure un maintien optimal de vos cervicales. Précisons également qu’il est respirant, thermoactif et facile à nettoyer. Ce n’est pas pour rien qu’il est l’oreiller le plus vendu en France en 2022 !

Pour aller encore plus loin, Emma propose aussi une réduction de -25% sur le Lit Tiroir. Vous profitez ainsi d’un lit confortable avec des rangements intégrés pour seulement 285,35€ au lieu de 439€.

Tout savoir sur le Lit Tiroir Emma

Intemporel et minimaliste, le lit Tiroir d’Emma s’adapte à tous les intérieurs et apporte un grand confort tout en restant discret. Encore mieux, il propose des rangements intégrés avec 2 tiroirs inclus et jusqu’à 4 tiroirs en tout ! Côté confort, il est personnalisable : vous pouvez bouger des réglettes au niveau de la zone lombaire pour adapter son maintien à vos besoins. Précisons également que sa tête de lit est optionnelle et configurable.

Enfin, dernière offre de notre sélection, mais pas des moindres : Emma propose -25% de réduction sur le canapé convertible 3 places pour le Black Friday ! Vous pouvez ainsi en profiter pour seulement 1098,75€ au lieu de 1465€.

Tout savoir sur le canapé convertible 3 places Emma

Le canapé convertible 3 places Emma propose un confort optimal. Vous vous sentirez comme dans un lit dans ce canapé convertible grâce à son matelas 30% plus épais que ceux de la concurrence. Aussi, il est anti-tâche et propose un tissu résistant pour tenir dans le temps. Et pour les plus pressés, bonne nouvelle : il se déplie du mode canapé au mode lit en seulement 10 secondes !

Vous êtes intéressé par l’une de ces offres ? Rendez-vous vite chez Emma pendant le Black Friday !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Emma.