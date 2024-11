Black Friday iPad 10 : la tablette Apple est en promo, vite !

L'iPad de 10 voit son prix chuter un peu plus dans le cadre du Black Friday. La tablette Apple sortie en 2002 s'affiche en ce moment à 359 € chez Fnac Darty, au lieu de 589 € à sa sortie.

Si vous attendiez le Black Friday pour acheter une tablette Apple à bon prix, le meilleur bon plan du moment porte sur l'iPad 10. Il est à 359 € sachant qu'il avait été lancé à près de 600 € dans sa version avec 64 Go de stockage. Cette promo est proposée par la Fnac et Darty. C'est un bon prix pour ce modèle qui offre de belles performances en plus de bénéficier des dernières versions d'iPadOS.

iPad 10 : une tablette toujours dans la course

En matière de performances, l'iPad 10 reste donc une tablette totalement viable en 2024, deux ans après sa sortie. On y retrouve un SoC A14 Bionic qui est 20% plus rapide que la puce de l'iPad de 9e génération. Comparativement à ce dernier, il arbore également un nouveau design, celui des tablettes récentes d'Apple avec l'absence Home physique.

Le capteur d'empreinte se trouve sur le bouton d'allumage sur la tranche de l'appareil. Ce dernier dispose d'un écran de 10,9 pouces, avec des bordures moins imposantes.

Même si les iPad ne sont pas fait particulièrement pour la photo, le module de 12 MP de l'iPad 2022 permet de faire des photos et vidéos très correctes dans les bonnes conditions de luminosité. Le capteur Facetime qui est quant à lui un module ultra grand-angle de 12 MP permet aussi de faire des appels vidéos de qualité, avec un angle de capture large.

Enfin, l'Pad 10 est compatible avec le Magic Keyboard Folio ainsi qu'avec l'Apple Pencil qui sont tous vendus séparément. Pour ce qui est de la connectique et de la connectivité, on retrouve le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 ainsi qu'un port USB type-C.