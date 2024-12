Black Friday Huawei Watch GT 5 Pro : chute de prix et FreeBuds 5i offerts !

Vous pratiquez un sport ? L’achat d’une montre connectée peut vous fournir de nombreuses informations sur vos entraînements. La Watch GT 5 Pro embarque de précieuses fonctionnalités adaptées aux besoins de disciplines variées comme le golf, la plongée ou encore le trail. Pour le Black Friday, Huawei vous propose la montre à prix réduit et rajoute de beaux cadeaux !

Découvrir la Huawei Watch GT 5 Pro à 329,99€

Sortie en septembre 2024, la Huawei Watch GT 5 Pro est une montre connectée conçue spécialement pour la pratique sportive. Elle associe un design réussi avec des matériaux hautes performances comme le titane qui est ultra-léger et robuste.

C’est l’accessoire indispensables pour les passionnés de sport qui souhaitent améliorer leurs performances. Cette smartwatch vous accompagnera dans vos aventures, que ce soit en trail, dans les profondeurs des océans ou sur un parcours de golf.

Et bonne nouvelle, en ce moment, la Watch GT 5 Pro cumule plusieurs offres promotionnelles. Bien qu’elle soit très récente, elle bénéficie déjà d’une belle réduction immédiate de 50 €. Elle passe ainsi de 379,99 € à seulement 329,99 €. Mais ce n’est pas tout ! Vous aurez le plaisir de recevoir deux cadeaux : des écouteurs FreeBuds 5i d’une valeur de 99,99 € et 3 mois d’abonnement à HUAWEI Santé +. Amis sportifs, ne manquez pas cette belle occasion de vous équiper à moindre coût.

Huawei Watch GT 5 Pro : une smartwatch qui allie performances, autonomie et robustesse

La Huawei Watch GT 5 Pro possède un mode avancé d’analyse de la course. Son capteur IMU combine accéléromètre, gyroscope et magnétomètre pour capturer un maximum de données. Cela permet aux coureurs d’améliorer leur technique et leurs performances tout en minimisant les risques de blessures.

Cette montre est aussi un vrai outil de navigation avec ses cartes interactives en couleur qui intègrent la topographie précise des terrains sur un rayon de 10 mètres.

Avec l’adaptation automatique de la luminosité en fonction du jour ou de la nuit vous avez toujours une excellente visibilité de la carte. Vous pouvez aussi zoomer sur des endroits précis pour vérifier la nature du terrain à venir. Grâce à cette navigation en temps réel, vous limitez considérablement les chances de vous perdre, même dans les zones isolées.

Huawei Watch GT 5 Pro : des fonctionnalités adaptées aux différentes disciplines

La Huawei Watch GT 5 Pro est par ailleurs un modèle polyvalent qui apporte des outils innovants pour différents sports.

Les amateurs de trail apprécieront par exemple le GPS Multi-bandes pour un positionnement précis, même dans des terrains accidentés. Lorsque le GPS est actif, la montre connectée profite d’une belle autonomie de 20 heures d’utilisation.

La fonction “trajet retour” est aussi très pratique pour revenir à son point de départ en toute sécurité. Et le baromètre intégré s’avère très utile pour surveiller la météo et les éventuelles variations climatiques.

Vos performances sont également analysées précisément avec le capteur de VO2 max, l’indication du dénivelé et la mesure de la cadence en temps réel. Après chaque session, vous recevez des conseils pour une récupération optimale.

Les golfeurs ne sont pas oubliés avec une cartographie 3D de plus de 15 000 parcours dans le Monde et 700 rien qu’en France. Le positionnement GPS extrêmement précis permet de connaitre la distance du green et les obstacles à éviter. Par ailleurs, le mode Golf permet d’analyser en temps réel vos mouvements pour aider à améliorer votre swing.

Enfin, avec résistance à l’eau jusqu’à 40 mètres de profondeur (5 ATM), la montre Huawei Watch GT 5 Pro est adaptée aux plongées récréatives et semi-professionnelles. Vous avez aussi accès à la mesure de la profondeur, du temps d’immersion et de la température de l’eau avec un système d’alertes pour prévenir les dépassements dangereux et ainsi garantir une expérience de plongée plus sûre et optimisée.

Profiter des offres sur la Huawei Watch GT 5 Pro

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.