Black Friday Galaxy Tab S9 FE : la tablette Samsung passe à prix sacrifié, vite !

Vous attendez une belle promotion pour acheter une nouvelle tablette ? N’attendez plus ! Avec une réduction immédiate de 150€, la Galaxy Tab S9 FE de Samsung est actuellement bradée à 379,99 €. Profitez-en pour vous équiper d’une excellente tablette à prix réduit.

À mi chemin entre PC portables et smartphones, les tablettes Android sont parfaites pour naviguer sur internet, gérer des e-mails ou encore apprécier des contenus multimédia. Samsung est devenu un acteur majeur sur le marché des tablettes tactiles en se démarquant de la concurrence avec des modèles performants à un prix accessible. Et durant le Black Friday, vous pouvez profiter des prix encore plus bas grâce à des offres irrésistibles. En ce moment, la Fnac propose la Galaxy Tab S9 FE à 379,99 € au lieu de 529,99 €. Vous souhaitez une coque de protection ? Vous pouvez avec la tablette en pack avec une Cover Noir pour 20 € de plus, à savoir 399,99 € au lieu de 549,99 €.

La Samsung Galaxy Tab S9 FE passe à prix sacrifié pour le Black Friday

La Fan Edition de la Galaxy Tab S9 est sortie il y a tout juste un an. Avec des performances proches du modèle standard mais à prix allégé, elle présente des atouts de taille. Elle est équipée d’un processeur Exynos 1380 avec 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go.

Elle embarque par ailleurs un écran de 10,9 pouces avec une résolution de 2304 x 1440 pixels et profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour un meilleur confort, vous pouvez utiliser le S Pen inclus sur la dalle tactile. Côté batterie, avec ses 8 000 mAh, la Galaxy Tab S9 dispose d’une large autonomie qui vous permet de l’utiliser toute une journée sans avoir besoin de la recharger.

Pour la partie photo, ce modèle est équipé d’un capteur de 8 mégapixels à l’arrière et d’une caméra selfie de 12 mégapixels. Enfin, comme la Galaxy Tab S9 FE est certifiée IP68, elle peut donc résister à l'eau et à la poussière.