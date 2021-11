Black Friday : dégringolade spectaculaire sur le prix de la TV 4K OLED LG 77C1 (195cm) !

Habituellement vendue au tarif plutôt salé de 3 299 €, la TV OLED LG OLED77C1 voit son prix fondre comme neige au soleil pendant le Black Friday. Affichée à 2 199 €, il est possible de faire tomber son prix sous la barre des 2 000 euros, grâce à une offre de remboursement d'un montant de 200 euros.

Si vous êtes à la recherche de la meilleure TV OLED du moment dans un format XXL, le bon plan Black Friday que propose Darty et la Fnac pourrait vous séduire. La LG OLED C1 dans sa diagonale immense de 77 pouces (195 cm) est victime d'une réduction immédiate de 1 100 € qui fait chuter son prix à 2 199 €. De plus, en cumulant une offre de remboursement de la part du constructeur d'une valeur de 200 €, son prix dégringole à 1 999 euros. Tout simplement imbattable. Pour profiter de l'ODR, vous devez constituer votre dossier en suivant les instructions présentes dans le formulaire de l'offre.

Ce modèle conviendra particulièrement aux personnes voulant s'équiper d'une TV compatible avec les nouvelles fonctionnalités des consoles next gen telles que la PS5 ou la Xbox Series X, notamment grâce à la présence de ses 4 ports HDMI certifiés 2.1 et sa dalle à fréquence de balayage de 100 Hz. Ce modèle, tout comme les autres diagonales de la la gamme C1 embarque également les certifications G-Sync et AMD FreeSync

Il est également un choix premium pour les personnes voulant profiter de la meilleure expérience cinématographique qu'il soit. Le LG OLED77CA intègre les meilleures technologies en matière d'amélioration de l'image et du son. On retrouve le Dolby Atmos (pour le son) et Dolby Vision IQ, HDR10 et HDL HLG très appréciées des cinéphiles et compatibles avec pas mal de contenus notamment sur Netflix. Autre point fort de ce LG OLED77 c'est sa compatibilité et prise en charge avec les assistants vocaux intelligents tels que Google Assistant, Amazon Alexa ou bien encore HomeKit.

