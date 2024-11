Black Friday Darty : jusqu’à 1000€ de remise sur les meilleures Smart TV Samsung !

Darty frappe fort pour le Black Friday avec des remises spectaculaires sur les Smart TV. OLED, QLED, Dolby Atmos ou gaming, profitez de réductions jusqu’à 1000 € sur les meilleurs modèles Samsung et TCL. Des offres à ne pas manquer pour transformer votre salon en véritable cinéma maison !

Le Black Friday est arrivé chez Darty, et les amateurs de cinéma et de gaming vont être ravis ! Cette année, les Smart TV les plus performantes sont disponibles à des prix incroyables, avec des remises pouvant aller jusqu’à 1000€. OLED, QLED, Dolby Atmos ou technologies de pointe pour le gaming, il y en a pour tous les goûts.

Découvrez notre sélection des meilleures offres pour faire entrer le cinéma et le divertissement dans votre salon :

Samsung et TCL : trois Smart TV en promo pour une expérience visuelle exceptionnelle

Plongez dans une expérience visuelle et sonore inédite avec la Samsung TQ65S85D. Sa technologie OLED, alliée à 8,3 millions de pixels auto émissifs, offre des noirs profonds, des contrastes saisissants et une luminosité exceptionnelle. Grâce au processeur NQ4 AI Gen 2, vos contenus sont optimisés en 4K avec une fluidité incroyable grâce à la technologie Motion Xcelerator 120 Hz. Ajoutez à cela un son Dolby Atmos® sans fil pour vivre des moments de cinéma depuis votre canapé.

Avec le Samsung Gaming Hub, accédez à des milliers de jeux en streaming sans console. Compatible avec les services de streaming et chaînes gratuites via Samsung TV Plus, cette Smart TV révolutionne votre salon.

Découvrir la TV OLED Samsung TQ65S85D à -1000€

Pour les amateurs de design minimaliste et de performances visuelles, la Samsung TQ65QE1D est un excellent choix. Sa technologie Quantum Dots garantit 100 % du volume couleur pour des images éclatantes et fidèles dans le temps. Grâce à la mise à l’échelle 4K Upscaling, tous vos contenus sont sublimés en 4K.

Son AirSlim Design élégant et ses bords fins s’intègrent parfaitement dans votre intérieur. Comme pour le modèle OLED, profitez de Samsung Gaming Hub et de toutes vos applications de streaming préférées grâce au système Smart TV Tizen.

Découvrir la TV LED Samsung TQ65QE1D à -350€

La TCL 55C75B QLED combine des performances visuelles et audio impressionnantes. Avec sa technologie Motion Clarity Pro et son affichage natif en 144 Hz, profitez d’une fluidité exceptionnelle pour vos jeux ou films d’action. Le QLED Pro garantit des couleurs vibrantes, et le 4K HDR PRO offre un contraste saisissant.

Côté audio, la technologie Dolby Atmos et le son Onkyo transforment votre salon en salle de cinéma. Grâce à Google TV, accédez facilement à vos contenus préférés et contrôlez votre Smart TV avec la commande vocale via l’assistant Google Assistant hands-free.

Découvrir la TCL 55C75B QLED à -100€

Avec des réductions allant jusqu’à 1000 €, le Black Friday chez Darty est l’occasion idéale pour s’offrir une Smart TV haut de gamme à prix réduit. Que vous soyez passionné de cinéma, adepte de gaming ou simplement à la recherche d’une télévision élégante et performante, ces offres sont faites pour vous. Mais attention, les stocks sont limités ! Rendez-vous vite chez Darty pour profiter de ces prix imbattables.