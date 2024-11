Black Friday chez Darty : le Dyson V15 Fluffy à prix mini pour un nettoyage haut de gamme

Le Dyson V15 Fluffy, l’un des meilleurs aspirateurs balais du marché, voit son prix chuter de 31 % chez Darty. Puissant, intelligent et polyvalent, il est l’occasion parfaite de révolutionner votre ménage à prix cassé.

Darty prolonge la magie du Black Friday avec une offre exceptionnelle : le célèbre aspirateur balai Dyson V15 Fluffy est proposé à seulement 549€ au lieu de 799€. Une réduction de 31 % qui en fait une occasion unique de s'équiper d'un appareil haut de gamme pour un nettoyage en profondeur.

Une technologie de pointe pour un nettoyage parfait

Le Dyson V15 Fluffy est plus qu’un aspirateur balai, c’est un concentré de technologie conçu pour vous offrir un nettoyage ultra-efficace et adapté à tous les types de surfaces. Avec un moteur de 660 Watts atteignant 125 000 tours/min, il garantit une puissance d’aspiration exceptionnelle, particulièrement utile pour les foyers avec animaux ou pour capturer les allergènes et la poussière microscopique.

L’aspirateur s'adapte automatiquement au volume de poussière grâce à son capteur intégré, tandis que son écran LCD vous fournit des données en temps réel sur les particules capturées. Une véritable innovation qui vous permet de nettoyer en profondeur avec une preuve scientifique à l’appui.

Avec ses dimensions de 266 x 250 x 1 260 mm et un poids plume de 2,7 kg, le Dyson V15 Fluffy est facile à manier et à ranger. Idéal pour les petits espaces, il se faufile partout grâce à ses accessoires polyvalents et son tube profilé, parfait pour passer sous les meubles ou dans les recoins difficiles d’accès.

L’autonomie du Dyson V15 Fluffy s’ajuste selon le mode choisi : jusqu’à 60 minutes en mode Eco pour les tâches quotidiennes et 5 minutes en mode Boost pour une aspiration intense. Avec un temps de recharge rapide de 4h30, il est toujours prêt à l’emploi, même pour les sessions de nettoyage prolongées.

Enfin, l’une des innovations phares du Dyson V15 Fluffy est sa lumière Optic Fluffy™, qui met en évidence les particules invisibles sur les sols durs. Vous n’aurez plus à deviner où se cache la poussière : elle devient visible, vous assurant un nettoyage minutieux.

Le Dyson V15 Fluffy incarne la perfection dans le domaine des aspirateurs balais : puissance, intelligence et polyvalence sont au rendez-vous. Avec son prix mini chez Darty, c’est le moment de sauter sur cette occasion et de vous offrir le nec plus ultra du nettoyage. Mais attention, cette offre ne durera pas éternellement !