Black Friday : le bracelet connecté Huawei Band 6 passe sous les 30 €

Dans son rayon consacré aux objets connectés pour le Black Friday, l'enseigne Leclerc permet à ses clients de bénéficier d'une remise de 20 euros sur le Huawei Band 6. Grâce à cette réduction, le prix du bracelet connecté passe de 49,90 euros à 29,90 euros.

À l'occasion du Black Friday Leclerc prenant fin le 29 novembre 2021, l'enseigne de la grande distribution propose sur son site en ligne le Huawei Band 6 à prix réduit.

En effet, le bracelet connecté disponible dans un coloris noir est vendu à 29,90 euros au lieu de 49,90 euros ; soit 40% de remise immédiate de la part du site marchand. Des frais port supplémentaires à hauteur de 4,90 euros étant appliqués pour une livraison à domicile, il est conseillé de de choisir le retrait gratuit du produit en magasin Leclerc.

À propos de ses points forts, le Huawei Band 6 est un bracelet connecté qui dispose d'un écran tactile FullView AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 194 x 368 pixels et d'une batterie de 180 mAh lui permettant d'être autonome au cours d'une durée maximale de 14 jours. Compatible avec le Bluetooth 5.0, l'objet connecté peut être appairé avec des appareils tournant sous Android (6.0 ou modèle supérieur) et iOS (9.1 ou version ultérieure). Concernant ses dimensions, le Band 6 de Huawei mesure 4.3 x 2.54 x 1.15 cm. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Huawei Band 6.