Black Friday avant l’heure : le POCO F3 (128 Go) est à un super prix, vite !

Si vous voulez acquérir l'excellent POCO F3 avant le Black Friday, nous vous conseillons de ne pas trop tarder pour profiter du bon plan qui va suivre. En effet, le smartphone signé Xiaomi est à moins de 280 euros chez Amazon.

Vous avez jusqu'au mardi 16 novembre 2021 inclus (et ce, dans la limite des stocks disponibles) pour vous procurer le POCO F3 (128 Go) en promotion.

Dans le cadre de son opération “Black Friday avant l'heure“, Amazon propose en effet le smartphone de la marque Xiaomi au prix exact de 279,90 euros au lieu de 369,90 euros ; ce qui fait une réduction de 90 euros sur le tarif conseillé sur le site du constructeur. L'offre promotionnelle concerne les coloris noir et bleu du téléphone.

Le Xiaomi POCO F3 associé à ce bon plan est un smartphone qui dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Il possède aussi un processeur Snapdragon 870 5G, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche utilisateur MIUI. Concernant l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 48 MP + 8 MP + 5 MP. Pour terminer, le POCO F3 est notamment fourni avec un adaptateur secteur, un câble USB Type-C, un adaptateur casque Type-C vers 3,5 mm, un étui de protection et un outil d'éjection de la carte SIM.