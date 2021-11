Black Friday MacBook Pro 13″ : 200 € de réduction sur les ordinateurs Apple à la Fnac

La marque Apple est à l'honneur à la Fnac. Pour le Black Friday, l'enseigne spécialisée dans le domaine du high-tech propose une réduction de 200 euros sur une sélection de MacBook Pro. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

À seulement quelques heures du lancement officiel du Black Friday, la Fnac fait plaisir à ses clients leur permettant de profiter d'une réduction de 200 euros sur l'achat d'un MacBook Pro de 13 pouces.

Au total, ce sont 4 modèles de MacBook Pro qui sont éligibles à l'offre promotionnelle de la Fnac (à l'heure où nous rédigeons cet article) :

le modèle 256 Go du laptop d'Apple (gris sidéral ou argent) à 1279,99 euros 1479,99 euros

du laptop d'Apple (gris sidéral ou argent) à le modèle 512 Go de l'ordinateur portable de la marque à la pomme (gris sidéral ou argent) à 1479,99 euros 1679,99 euros

Les offres mentionnées dans ce post concernent la version 2020 du MacBook Pro d'Apple avec sa puce M1. Pour information, le laptop est notamment équipé d'un écran avec une définition de 2560 x 1600 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du Bluetooth, du Wi-Fi, d'un DisplayPort et d'un Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s). Et pour rappel, les prix des ordinateurs d'Apple peuvent encore diminuer si des E-cartes cadeau Jackpot ont été récemment achetées.