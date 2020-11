Black Friday : Amazon France annule la pré-campagne sur demande du gouvernement

Amazon France s'est engagé à annuler sa campagne pré-Black Friday sur demande du gouvernement. En plein reconfinement, le géant américain de la vente en ligne s'est en effet retrouvé dans le viseur des petits commerçants obligés de fermer leurs portes. Néanmoins, Amazon continuera de solder des centaines d'articles sur son site.

Afin d'endiguer la propagation du Covid-19, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement en France. Du vendredi 30 octobre au 1er décembre 2020, tous les commerces jugés “non essentiels” sont contraints de fermer. Dans ce contexte difficile, de nombreux petits commerçants accusent Amazon, Fnac, Darty et Cdiscount de concurrence déloyale.

Avec ses nombreuses promotions pré-Black Friday, c'est surtout Amazon qui attise la colère des petits indépendants. Depuis lundi 26 octobre, Amazon propose en effet des réductions de taille sur des centaines d'objets de son catalogue. Cette campagne se terminera le 19 novembre, soit 8 jours avant le Black Friday. Sans surprise, les petits commerçants craignent qu'Amazon ne rafle la mise en récupérant tous les achats des fêtes de fin d'année.

Lire également : Fnac-Darty garde l’ensemble de ses magasins ouverts malgré le reconfinement

Amazon annule sa campagne mais les promotions continuent

Afin de calmer le jeu, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie, a demandé à la direction d'Amazon France de suspendre sa campagne promotionnelle.“J'ai demandé à Amazon la suspension de la campagne sur le pré Black Friday parce que ça n'était pas du tout approprié dans ce moment où 200 000 commerçants vont devoir fermer leurs portes” explique Agnès Pannier-Runacher à nos confrères d'Europe 1. La ministre estime que cette campagne n'est pas “du tout appropriée dans ce moment où 200 000 commerçants vont devoir fermer leurs portes”.

“La direction d'Amazon a accepté de retirer cette opération, en parfaite dissonance, et je les en remercie, avec la situation actuelle” détaille la dirigeante. Amazon France ne diffusera donc plus de publicités pour les offres promotionnelles proposées avant le Black Friday. D'ailleurs, la page d'accueil de l'enseigne n'affiche plus les articles soldés. De même, Amazon ne communique plus les promotions aux abonnés Prime par courriel électronique. Par contre, les articles soldés sont toujours accessibles sur le site web, précise Amazon à nos confrères de l'AFP. Pour en profiter, il faudra directement fouiller sur le site web de l'enseigne.

Pour concurrencer Amazon et consorts pendant le confinement, Bruno LeMaire encourage les petits indépendants à proposer des livraison à domicile, rapporte Le Parisien. “Si vous pouvez trouver votre jouet dans un commerce de proximité, votre livre chez un libraire indépendant et qu'il suffit de passer un coup de fil pour le commander, faites-le! Vous soutenez votre commerçant de proximité et vous participez à la relance de l'activité française” conseille Bruno LeMaire aux Français. Allez-vous faire vos achats de Noël auprès d'un petit commerçant ou via Amazon ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Europe1