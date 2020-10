Reconfinement : Amazon est accusé de concurrence déloyale

Avec le reconfinement, les commerces “non essentiels” sont contraints de fermer leurs portes. Seulement, les commerçants crient à la concurrence déloyale des plateformes de e-commerce comme Amazon. Avec l'approche du Black Friday, ces sites vont nettement leurs parts de marché. Un scandale pour les commerçants, qui préparent déjà des recours en justice.

Comme vous le savez, la France est sous le coup d'un nouveau confinement depuis ce vendredi 30 octobre à minuit. Jusqu'au 1er décembre 2020, les commerces jugés “non essentiels” par le gouvernement doivent fermer leurs portes. Seulement, la mesure passe mal auprès de ces professionnels, qui crient à la concurrence déloyale des magasins ouverts et des sites de e-commerces.

En effet, les hypermarchés restent ouverts, et continuent de vendre des produits non alimentaires. Même constat pour les boutiques du groupe Fnac-Darty, qui vont également rester ouvertes pendant le confinement. Étant des revendeurs de matériels informatiques, la Fnac et Darty peuvent maintenir leurs activités, puisqu'ils permettent aux Français de s'équiper pour télétravailler.

Hier soir, le gouvernement a fait marche arrière en décidant de fermer les rayons livres des hypermarchés et de la Fnac, afin de calmer la grogne des libraires indépendants. Seulement, Amazon et les sites de e-commerces sont toujours en activité, et ne sont visés par aucune restriction.

Le Black Friday au centre des tensions

De fait, l'arrivée du Black Friday le 27 novembre ne fait qu'attiser les tensions. Les commerçants craignent, à juste titre, qu'Amazon, Cdiscount et consorts raflent la mise si la fermeture des commerces perdure jusqu'au 1er décembre. Face à la peur de voir le Black Friday profiter uniquement à ces plateformes, de nombreux responsables de centres commerciaux, ainsi que des commerçants appellent à un report ou une interdiction du Black Friday.

“On encourage officiellement les Français à recourir aux services des pires concurrents du commerce physique : les plateformes internationales du e-commerce. Ces prédateurs prospèrent sans pratiquement payer d'impôt, en détruisant les emplois […] et polluent les villes avec leurs camionnettes et leurs emballages en pratiquant des ventes à perte en permanence”, a dénoncé ce vendredi le Conseil national des centres commerciaux.

Pour l'Alliance du commerce, qui regroupe 450 enseignes et 27 000 points de vente en France, il est impératif de prendre des mesures sévères contre cette concurrence déloyale et appelle à la réouverture des commerces “non essentiels”. Pour rappel, le commerce en ligne avait explosé lors du premier confinement en mars 2020. Pour face à l'afflux massif des commandes, Amazon avait été contraint d'embaucher plus de 100 000 personnes à travers le monde. Au troisième trimestre 2020, Amazon affichait des revenus record de 96 milliards de dollars.

Source : Les Échos