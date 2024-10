Immortalisez vos aventures avec la GoPro HERO 12 Black – Pack complet à prix mini chez Darty

À la recherche de la caméra idéale pour capturer vos aventures ? Avec le pack GoPro HERO 12 Black et ses accessoires, Darty vous propose un prix exclusif sous la barre des 400€. Performante, robuste et dotée d'une autonomie renforcée, elle vous accompagne pour immortaliser chaque instant, même les plus extrêmes !

Profiter de l'offre dès maintenant

La GoPro HERO 12 Black, dernière innovation de GoPro, s'impose comme l’une des meilleures caméras sportives du marché. Elle est en vente chez Darty avec une réduction de 50€, soit un prix final de 399,99€ au lieu de 449,99€. En plus de la caméra, ce pack inclut des accessoires pratiques, parfaits pour tous les aventuriers en quête de souvenirs immersifs.

Un pack complet avec accessoires : votre GoPro HERO 12 prête pour toutes les aventures

La HERO 12 Black capture des vidéos en 5.3K, offrant une netteté et des détails inégalés. Grâce à la technologie HDR, les vidéos et photos bénéficient d’un rendu amélioré, idéal pour les prises de vues en conditions de lumière changeantes. GoPro a optimisé l’autonomie de sa batterie Enduro, permettant jusqu'à 70 minutes d'enregistrement continu en 5.3K60. Cette batterie performante, incluse en double dans le pack, est spécialement conçue pour résister aux conditions de froid, offrant ainsi une fiabilité même dans les environnements les plus extrêmes.

La GoPro HERO 12 est équipée de la stabilisation HyperSmooth 6.0, récompensée aux Emmy Awards, qui garantit des vidéos ultra-fluides, même dans les situations les plus instables. Le système AutoBoost de la caméra ajuste la stabilisation pour minimiser le recadrage sans compromis sur la qualité d’image. Pour ajouter une dimension cinématographique, la HERO 12 propose un mode ralenti jusqu’à 8x en 2.7K, permettant de saisir des détails imperceptibles à l’œil nu.

En plus de la caméra, le pack inclut une série d’accessoires utiles : une batterie Enduro supplémentaire, une poignée flottante pour les activités aquatiques, un bandeau de fixation frontale et d’autres fixations polyvalentes. Ces accessoires garantissent un usage facile et mains libres, que ce soit pour des sports d’action ou des moments du quotidien.

Grâce à sa compatibilité avec l'application GoPro Quik, les utilisateurs peuvent transférer facilement leurs images sur leur téléphone et créer des montages directement depuis leur appareil. Cette connectivité est renforcée par une fonctionnalité de sauvegarde automatique dans le cloud, permettant un accès rapide et sécurisé aux fichiers.

Tout savoir sur le pack GoPro chez Darty

Avec sa qualité d’image impressionnante, sa stabilisation avancée et son autonomie optimisée, la GoPro HERO 12 Black est idéale pour capturer toutes vos aventures. Ce pack proposé chez Darty à prix réduit est une excellente opportunité pour investir dans une caméra performante avec les accessoires essentiels inclus.