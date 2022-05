Bitcoin : Bill Gates estime que les cryptomonnaies ne valent rien

Bill Gates ne croit pas en l'avenir du Bitcoin et des cryptomonnaies. Interrogé par un internaute, le fondateur de Microsoft a fermement assuré que les devises numériques n'ont pas la moindre valeur. Des milliardaires réputés, comme Elon Musk et Tim Cook, ont pourtant investi dans les crypto-actifs.

Début du mois de mai 2022, le marché des cryptomonnaies s'est brutalement effondré. La chute de l'UST, le stablecoin de Terra, a provoqué une baisse soudaine de tous les devises numériques du marché. Le Bitcoin, la cryptomonnaie la plus valorisée du monde, est repassée sous le seuil des 30 000 dollars. La baisse a également touché le secteur des tokens non fongibles (NFT), qui s'est progressivement contracté.

Dans ce contexte baissier, de nombreuses voix se font entendre pour tacler l'écosystème des cryptomonnaies. Il y a quelques jours, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, a ainsi assuré que les cryptomonnaies n'avaient pas la moindre valeur. C'est loin d'être la première fois que la responsable fustige durement le monde des actifs numériques. Certains acteurs de l'écosystème crypto se sont également fait remarquer avec des opinions tranchées. Ainsi, le créateur du Dogecoin a accusé 95% des crypto-actifs d'être des arnaques.

Bill Gates refuse d'acheter des cryptomonnaies

En miroir de Christine Lagarde, Bill Gates, l'illustre fondateur de Microsoft, ne croit pas au potentiel des cryptomonnaies. Ce jeudi 19 mai 2022, le milliardaire s'est en effet livré à quelques confidences lors d'une session AMA (Ask Me Anything) ou “Demandez-moi ce que vous voulez” sur le réseau social Reddit. Il a d'abord révélé qu'il n'utilise pas de Surface Duo 2, le smartphone pliable de Microsoft, mais un Galaxy Z Fold 3 de Samsung.

Interrogé par un internaute au sujet du “Bitcoin et des cryptomonnaies”, Bill Gates s'est montré particulièrement peu ouvert sur la question. “Je n'en possède aucune. J'aime investir dans des choses qui ont de la valeur”, a estimé Bill Gates, considérant d'entrée de jeu que toutes les devises numériques ne valent rien.

“J'aime investir dans des choses qui ont une valeur ajoutée. La valeur des entreprises est basée sur la façon dont elles fabriquent d'excellents produits. La valeur des cryptomonnaies est juste ce qu'une autre personne décide que quelqu'un d'autre paiera pour elle, donc elle n'apporte rien à la société comme les autres investissements”, explique Bill Gates, qui oppose l'investissement dans les cryptomonnaies aux investissement dans les actions en bourse.

Elon Musk et Tim Cook ne sont pas d'accord avec Bill Gates

L'opinion de Bill Gates se rapproche de celle de Warren Buffet, le célèbre investisseur américain (8ᵉ fortune mondiale). Régulièrement, le milliardaire pointe du doigt le monde des cryptomonnaies. “Certaines choses ont de la valeur et ne produisent rien de tangible. Vous pouvez vendre une belle peinture qui a probablement une certaine valeur. Mais en général, les actifs ont besoin de délivrer quelque chose à quelqu'un pour avoir de la valeur”, estimait récemment Warren Buffet, opposant l'investissement dans le Bitcoin à l'achat de fermes ou d'appartements.

“Si vous me dites que vous possédez tous les bitcoins du monde et vous me les proposez à 25 dollars, je ne les prendrais pas car qu'est ce que je pourrais en faire? Je devrais vous les revendre d'une façon ou d'une autre. Les appartements produiront des loyers et les fermes produiront de la nourriture”, souligne l'investisseur.

C'est loin d'être la première fois que Bill Gates méprise ouvertement le secteur des crypto-devises. En mars 2021, le fondateur de Microsoft avait regretté que le Bitcoin consomme une quantité monstrueuse d'électricité, faisant fi des rapports montrant que le minage de cryptomonnaies repose essentiellement sur l'énergie verte et renouvelable.

Tous les milliardaires du secteur de la technologie ne sont pas d'accord avec Bill Gates. Elon Musk, le fondateur de Tesla et Space X, n'a jamais caché son intérêt pour le monde des cryptomonnaies. L'homme le plus riche du monde d'ailleurs investi dans le Bitcoin, l'Ether et le controversé Dogecoin. De son côté, Tim Cook, le PDG d'Apple, affirme avoir investi dans l'Ether et le Bitcoin à titre personnel.