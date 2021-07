Elon Musk révèle avoir acheté de l’Ether, le cours de la cryptomonnaie remonte

Elon Musk, PDG de Tesla, annonce avoir investi dans l'Ether (ETH), la cryptomonnaie la plus valorisée du marché derrière le roi Bitcoin (BTC). Cette révélation a donné un coup de fouet au cours de la devise numérique. Suite à la prise de parole de Musk, la valeur de l'Ether a bondi de 12% jusqu'à dépasser le seuil des 2000 dollars.

Ce mercredi 21 juillet 2021, Elon Musk a participé à « The ₿ Word », une conférence virtuelle consacrée au Bitcoin, en compagnie notamment de Jack Dorsey, PDG de Twitter et fervent défenseur de la cryptomonnaie.

Elon Musk a commencé par annoncer le retour imminent des paiements en Bitcoin chez Tesla. Le milliardaire estime que le minage de la devise s'est largement tourné vers les énergies vertes et renouvelables.

Elon Musk détient un peu d'Ethereum

Après avoir révélé que Space X, son entreprise d'aérospatiale, avait investi dans le Bitcoin, Elon Musk a évoqué ses investissements personnels. Sans surprise, l'entrepreneur détient quelques bitcoins. “J'achète mais je ne m'en défais pas”, précise Elon Musk.

Le fondateur de Tesla affirme avoir investi dans le Dogecoin, une cryptomonnaie régulièrement évoquée sur son compte Twitter, ainsi que dans l'Ethereum. “Je possède effectivement des bitcoins, Tesla possède des bitcoins, SpaceX possède des bitcoins, et je possède personnellement un peu d'Ethereum et de Dogecoin bien sûr” révèle le patron de Space X.

Il y a quelques jours, Elon Musk avait pourtant critiqué le Bitcoin et l'Ether pour leur “système de transaction multicouche”. Le fondateur de Tesla estimait que ce système est trop lent et que le “coût de transaction est trop élevé”.

Quoi qu'il en soit, cette révélation inattendue a donné un coup de fouet au cours de l'Ether. La cryptomonnaie a gagné 12% après l'allocution de Musk. Elle s'est brièvement hissée juste au dessus du seuil des 2000 dollars, encore loin de son niveau record. En mai dernier, un Ether s'échangeait encore pour 4000 dollars.

Malgré un ralentissement depuis mai, la plupart des analystes s'attendent à ce que le cours de la cryptomonnaie continue de progresser dans les mois et années à venir. L'Ether pourrait même dépasser le Bitcoin, estiment certains experts. Le passage à Ethereum 2.0, et l'abandon du protocole proof-of-work (PoW) pour le proof of stake (PoS), devrait donner un nouvel élan à la devise.